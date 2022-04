Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při procházce narazil na předmět, který považoval za výbušninu

STRAŠICE – Muž se šel projít a u rybníka si všiml podezřelého předmětu. Správně se rozhodl zavolat policii a čekal na místě do příjezdu hlídky.

Dnes, tedy 26. dubna vyjížděli policisté z obvodního oddělení Hrádek na oznámení o nálezu možné munice. Před sedmou hodinou ranní totiž zavolal na linku 158 dvaačtyřicetiletý muž, který při své ranní procházce okolo Dolejšího Padrťského rybníka v katastru obce Strašice objevil na zemi ležící předmět ve tvaru válečku o délce asi 25 cm. Byl obalený rezem, a tak nebylo možné přesně určit, o co se vlastně jedná. Oznamovatel nabyl podezření, že by to mohla být nějaká stará výbušnina typu granátu a věc raději oznámil na tísňovou linku policie. Hrádečtí policisté po příjezdu zajistili místo nálezu a přivolali policejního pyrotechnika. Ten provedl ohledání předmětu a následně uvedl, že se nejedná o výbušninu, ale o předmět připomínající munici. Nalezenou věc zajistil a odvezl si ji k dalšímu opatření.

V souvislosti s nálezem předmětů připomínajících munici je potřeba zdůraznit a připomenout, že v žádném případě by lidé s nalezeným předmětem neměli manipulovat, protože při tom může hrozit velké riziko výbuchu. Ve výše zmíněném případě se sice nejednalo o výbušninu, ale to muž nemohl pouhým pohledem zjistit a správně přivolal na místo policisty.



prap. Ondřej Hodan

26. dubna 2022

