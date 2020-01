Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při převozu těžce zraněné ženy došlo k další dopravní nehodě

ZLÍNSKO, UHERSKOHRADIŠŤSKO: Celková škoda na čtyřech vozidlech je milion korun.

Dopravní nehoda osobního vozidla a sanitky převážející těžce zraněnou mladou ženu z jiné dopravní nehody dnes zkomplikovala dopravu na hlavním tahu ze Zlína do Otrokovic v době odpolední dopravní špičky. Dopravu na místě řídili několik hodin dopravní policisté.

K dopravní nehodě s těžkým zraněním spolujezdkyně vyjížděli dopravní policisté z Uherského Hradiště dvacet minut před třináctou hodinou. Třiadvacetiletý řidič dodávky Volkswagen Transporter jel ve směru od obce Zlechov do Nedakonic. Třiašedesátiletý řidič nákladního vozidla Tatra vyjel z vedlejší pozemní komunikace, aniž by dal řidiči Volkswagenu přednost, čímž došlo ke srážce obou nákladních vozidel. Senior vyvázl z nehody bez zranění, mladého řidiče převezli záchranáři do nemocnice v Uherském Hradišti s lehkým zraněním a jeho o rok starší spolujezdkyni potom převáželi záchranáři s těžkým zraněním do nemocnice ve Zlíně.

Při převozu těžce zraněné ženy došlo o hodinu později v Otrokovicích k další dopravní nehodě. Řidič sanitky jel se zapnutým výstražným světelným i zvukovým znamením, aby byl v nemocnici co nejdříve. Při jízdě po ulici Zlínská v Otrokovicích předjížděl vozidla jedoucí v jeho jízdním pruhu. Přitom mu do cesty vjel z vedlejší komunikace třiačtyřicetiletý řidič vozidla Volkswagen Sharan, který chtěl od známého autobazaru odbočit vlevo do Otrokovic. Při vzájemném střetu obou vozidel došlo ke zranění všech zúčastněných, tříčlenné posádky sanitky, která navíc převážela těžce zraněnou ženu a řidiče vozidla Volkswagen. Všechny zraněné osoby převezli záchranáři do nemocnice. Rozsah zranění jednotlivých osob prozatím není jasný.

Dechové zkoušky byly u všech řidičů při obou dopravních nehodách negativní. Předběžně vyčíslená škoda na vozidlech činí u nehody u Nedakonic 600 tisíc korun, u nehody v Otrokovicích potom 400 tisíc korun. Silnice v Nedakonicích byla od třinácti hodin kvůli vyšetřování dopravní nehody uzavřená.

Míru zavinění jednotlivých účastníků šetří u obou dopravních nehod dopravní policisté společně s kriminalisty.

17. ledna 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem