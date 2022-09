Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Při přepadení mu prostřelil obě nohy

Kriminalisté z oddělení vražd pracovali rok na objasnění případu loupeže v rámci, které pachatel prostřelil poškozenému stehno a lýtko.

Rok usilovné práce zabral kriminalistům z oddělení vražd případ, který se začal psát 16. září 2021 večer v Praze 5 v ulici Pod Kotlářkou. Na dětském hřišti mělo dojít k domluvenému drogovému obchodu a sešli se na něm poškozený s dalším mužem. Na místě se zřejmě něco zvrtlo a pachatel poškozenému prostřelil lýtko a stehno. Pak z místa odešel a odnesl si i drogy, které měly být předmětem obchodu. Zraněný muž skončil v nemocnici na základě čehož se ozvali zdravotníci s tím, že tam mají postřeleného muže.

Případ plný otazníků začali rozplétat detektivové z oddělení vražd, kteří byli nakonec úspěšní. Složité to bylo mimo jiné proto, že nebylo snadné ustanovit totožnost podezřelého. Poškozený totiž tvrdil, že ho nezná. Ono se ani není čemu divit, že poškozený mlžil, když šlo původně o obchod s drogami.

Kriminalisté zjistili, že podezřelým by mohl být jednadvacetiletý muž z Prahy. Toho před několika dny ve spolupráci se zásahovou jednotkou pražské policie zadrželi. Porovnáním zajištěných stop a provedením domovní prohlídky se jejich podezření potvrdilo. S mužem proto zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za což pachateli hrozí až 12 let vězení, jelikož činem byla spáchána těžká újma na zdraví. Kriminalisté podali podnět na jeho vzetí do vazby, což státní zástupce akceptoval, ale soud pro Prahu 5 nikoliv. Loupež byla spáchána perkusní pistolí Gladiator 500, což je volně dostupná zbraň.

mjr. Jan Daněk - 7. 9. 2022

Související dokumenty akce Gladiator.mp4

Velikost souboru:72,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem