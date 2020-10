Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při předjíždění se střetl s nákladním vozidlem

ÚŠAVA - Řidič ohrozil protijedoucího a při zařazování se do svého jízdního pruhu narazil do boku předjížděné nákladní soupravy.

Tachovští dopravní policisté přijali dnešního dne oznámení o nehodě, která se stala krátce po 8:00 hod. na silnici mezi obcemi Částkov a Úšava. Ve směru od Částkova jel s osobním vozidlem značky BMW 62letý řidič. Z dosavadního šetření vyplývá, že při jízdě nepřehledným úsekem (zatáčka v klesání) začal předjíždět před ním jedoucí nákladní soupravu. Při tom ohrozil neznámého řidiče osobního vozidla, který v reakci na uvedenou situaci vyjel na pravý okraj svého jízdního pruhu a následně pokračoval dál v jízdě. Řidič BMW při zařazování se před nákladní soupravu narazil do jejího levého boku, následně ve smyku vyjel na pravý okraj vozovky, poté přejel silici vlevo, kde narazil do svodidel. Po tomto nárazu vyjel mimo komunikaci, kde se vozidlo převrátilo na levý bok. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče BMW, který byl z místa převezen záchrannou službou do nemocnice. Ještě před tím s oběma řidiči policisté provedli dechové zkoušky s negativními výsledky. Vzniklou škodu odhadli na 30 tisíc korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jioušková

23. 10. 2020

