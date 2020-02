Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Při předjíždění nabourala

JIČÍNSKO – Řidička při předjíždění narazila do protijedoucího vozidla.

Ve středu 26. února krátce po 9. hodině se v katastru obce Podhorní Újezd a Vojice na silnici I. třídy ve směru jízdy od Hořic do Jičína stala dopravní nehoda. Šestačtyřicetiletá řidička vozidla značky Opel Meriva začala na přímém úseku silnice předjíždět jiné vozidlo. Následně došlo ke střetu s vozidlem Škoda Octavia, které jelo ve směru jízdy od Konecchlumí na Hořice. Vozidlo značky Opel narazilo levou přední částí do levé přední části vozidla Škoda. Při této dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče vozidla Škoda a jeho spolujezdce.



Přítomnost alkoholu byla u obou řidičů vyloučena provedenou dechovou zkouškou. Předběžná hmotná škoda byla vyčíslena na 235 tisíc korun.



Přesná příčina a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření jičínských dopravních policistů.

PREVENCE:

Řidiči osobních vozidel by měli při předjíždění dbát zvýšené opatrnosti. Předjíždět by měli pouze na přehledných místech s dobrou viditelností. Před samotným předjížděním by si měli zkontrolovat situaci kolem svého automobilu, a to jak před ním, tak i na stranách a za vozidlem. Pro správné a bezpečné předjíždění by měli přihlédnout také k možnostem svého vozu. Samozřejmostí by mělo být při předjíždění použití ukazatele směru. Předjíždět by řidiči neměli například před zatáčkou či horizontem, tedy pokud nemají dostatečný rozhled.

kpt. Ing. Eliška Majerová

27. 2. 2020, 9:40



