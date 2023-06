Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Při potyčce cizinec vytáhl nůž

BRNO: Jeden napadený muž zemřel v nemocnici.

V sobotu večer krátce před 20. hodinou došlo poblíž tramvajové zastávky Přístaviště v Brně-Bystrci k potyčce mezi několika osobami, při které jeden muž nožem napadl a zranil dvě osoby. Ty musely být s bodnořeznými poraněními převezeny do nemocnice. Jeden napadený později v nemocnici zemřel. Útočníka na místě policisté zadrželi a umístili do cely. Cizinec je podezřelý ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Kriminalisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. Jestliže jste byli svědky napadení, popřípadě víte, co mu předcházelo, okamžitě volejte tísňovou linku 158. Policisté taktéž uvítají videozáznamy z potyčky pořízené například na mobilní telefon.

por. Petr Vala, 11. června 2023.

