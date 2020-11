Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při pátrání po hledané ženě našli policisté také drogy

ZLÍNSKO: Množství určí až znalecké zkoumání.

Dnes ráno pátrali policisté z pohotovostního a eskortního oddělení po hledané šestadvacetileté ženě z Kroměřížska, na kterou vydal soudce Okresního soudu v Kroměříži příkaz k zatčení.

Policisté během služby zjistili, že tato žena s největší pravděpodobností přebývá v neobývaném rodinném domě poblíž místní části Zlína – Kudlov. Na vytipované místo se vydali a ženu tady skutečně našli. Po jejím zatčení policisté prohledali zbylou část objektu, kde našli ještě muže a ženu. Pětačtyřicetiletý muž v okamžiku, kdy policisté vstoupili do místnosti, držel v ruce velký plastový sáček plný sušené travní hmoty, který se snažil dát do trezoru. Policistům řekl, že se jedná o marihuanu, která ale není jeho a neví, čí by mohla být.

Policisté z obvodního oddělení ve Zlíně, kteří přijeli na místo, sáček plný sušené travní hmoty zajistili a muže převezli k výslechu. Drogu pošlou do kriminalistického ústavu ke zjištění, zda se skutečně jedná o marihuanu a k upřesnění množství škodlivé látky, kterou obsahuje. Po obdržení výsledků definují, zda se v tomto případě jedná o přestupek nebo o trestný čin. Za přestupek hrozí pachateli ve správním řízení několikatisícová pokuta, za trestný čin potom odnětí svobody až na několik let.

27. listopadu 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

