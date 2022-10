Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Při pátém vloupání spadla klec

TEPLICKO - Policisté zloděje zadrželi přímo při činu.

V uplynulém měsíci řešili policisté na území města Teplice zvýšený počet vloupání do prodejen, a to především v centru města. Ve třech případech se staly centrem zájmu tehdy neznámého pachatele prodejny zlatnictví a v jednom případě prodejna smíšeného zboží. V případě zlatnictví se zloději nepodařilo díky dobrému zabezpečení nic odcizit, ale na poškození dveří vznikla majitelům škoda 27 tisíc korun. V prodejně smíšeného zboží byl však pachatel úspěšný a odcizil cigarety a hotovost v hodnotě přes 30 tisíc korun. Policisté po vyhodnocení stop a provedených šetřeních zjistili totožnost možného pachatele. Ten pak byl zadržen tuto neděli v nočních hodinách přímo při dalším pokusu o vloupání do prodejny oděvů. Policisté ho zadrželi i s náčiním, když se snažil překonat visací zámek na mříži. 54letý muž byl umístěn do policejní cely a následně mu policejní komisař sdělil obvinění z přečinu krádeže. Vzhledem k tomu, že zloděj již byl v minulosti za podobnou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi. Kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, o kterém bude rozhodovat soud.

17. října 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

ÚO Teplice

