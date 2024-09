Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Při páčení kasy v kavárně byl zadržen policisty

MŘ Ostrava - další vloupání do vozidel mu prokázali kriminalisté.

V druhé polovině září v nočních hodinách operační důstojník vyslal hlídku z centra Ostravy, aby zkontrolovala objekt, který měl být narušen. Mělo se jednat o prostory kavárny. Jakmile policisté dorazili na místo, oznámení se jim potvrdilo. Hlídka zde zaregistrovala zvuky a posléze viděla muže, který se nacházel uvnitř objektu a snažil se otevřít pokladnu. Po následné výzvě muž svého protiprávního jednání zanechal, a poté v poutech putoval na policejní služebnu, kde už si ho převzali kriminalisté.

Ukázala se profesionalita a spolupráce mezi kriminalisty napříč Ostravou. Vloupání do objektu nebyl jediný prohřešek zadrženého 34letého muže. Kriminalisté měli nastřádané důkazy a vyhodnocené materiály u dalších čtyř skutků, které měl mít právě zadržený na svědomí. I přesto, že se z počátku zdráhal přiznat svou další trestnou činnost, kriminalisté svou precizností dokázali zajistit množství dalších důkazů, díky kterým se nakonec muž doznal. Dnes již obviněný měl v průběhu srpna vniknout do zaparkovaných vozidel na několika místech v Ostravě a vzít to, co tam lidé nechali. Ve všech čtyřech případech tomu šli poškození naproti. Měli tam totiž nechat viditelně položené věci, jako je například ledvinka nebo igelitová taška. V jednom případě měl obviněný využít nepozornosti řidiče, který měl stát před vozidlem a povídat si s další osobou. Na sedačce spolujezdce však nechal položenou peněženku, která zaujala právě obviněného, který místem procházel. Muž měl využit příležitosti, otevřít dveře auta a během okamžiku i s peněženkou utéct. Mezi odcizenými věcmi byly například peníze, platební karty, cyklistické rukavice, ale v jednom případě i prázdná igelitová taška, kterou nakonec měl obviněný vyhodit.

Komisař 1. oddělení obecné kriminality obvinil 34letého muže z trestných činů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a poškození cizí věci. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku přes 70.000 korun. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení.

Opět apelujeme na řidiče, aby při odchodu ve vozidlech nic viditelně nenechávali. I prázdný batoh či igelitová taška může být pro zloděje lákadlem, a i když nedojde k odcizení, tak škoda poškozením může být několikatisícová.

Pamatujte, že auto není trezor!

dne 27. září 2024

por. Bc. Eva Michalíková

