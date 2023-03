Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při otáčení narazil do sloupu a domu

JABLONEC NAD NISOU – Řidič vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl otáčení a s vozidlem narazil do sloupu veřejného osvětlení a domu.

Minulý týden ve čtvrtek 9. března se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Smetanova a Podhorská. Dvaaosmdesátiletý řidič jel se svým vozidlem Peugeot 208 po ulici Podhorská ve směru do centra města, kde se v prostoru uvedené křižovatky rozhodl otáčet. Při tomto manévru ovšem vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré vozovce nezvládl řízení, dostal smyk a vyjel na chodník. Tam s vozem narazil do sloupu veřejného osvětlení a přilehlého domu. Při nehodě utrpěl spolujezdec lehké zranění, se kterým byl s místa nehody převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Zdravotníci do nemocnice také odvezli i řidiče, a to z preventivních důvodů, jelikož byl v šoku. Policisté u něj vyloučili alkohol provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 81.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





13. 3. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

