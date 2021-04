Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při odbočování neměl dát přednost

KARLOVARSKO - Při dopravní nehodě došlo ke zranění čtyř osob.

V úterý dne 27. dubna 2021 před devátou hodinou ranní se stala v ulici Studentská v Karlových Varech dopravní nehoda. U místního autoservisu ve směru od Doubí řidič vozidla Nissan neměl dát při odbočování vlevo přednost právě projíždějícímu automobilu tovární značky Opel. Následně došlo ke střetu, kdy nárazem bylo jedno z vozidel otočeno do protisměru a narazilo do zde projíždějícího vozidla Škoda. Druhé vozidlo po střetu vyjelo mimo komunikaci, kde narazilo do zde stojícího vozila Kia. Při dopravní nehodě došlo ke zranění čtyř osob, které byly z místa posléze převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Alkohol byl u řidičů vyloučen provedenou orientační dechovou zkouškou. Po dobu vyšetřování nehody byla komunikace zcela neprůjezdná.



Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Eva Valtová

27. 4. 2021

vytisknout e-mailem