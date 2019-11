Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při odbočování nedala přednost protijedoucímu vozidlu

KROMĚŘÍŽSKO: Nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu.

Včera odpoledne krátce po čtvrté hodině došlo v Kroměříži na křižovatce ulic Hulínská, Kaplanova a Čelakovského k dopravní nehodě, při které se lehce zranil sedmadvacetiletý řidič.

Jednačtyřicetiletá žena za volantem osobního automobilu Škoda Rapid jela po ulici Hulínská ve směru od centra města. V křižovatce využila zeleného světla na semaforu a hodlala odbočit vlevo do ulice Kaplanova. Při tom ale nedala přednost protijedoucímu vozidlu značky Škoda Octavia, jehož řidič jel taktéž na zelenou, a to v přímém směru od Hulína do centra Kroměříže. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu. Sedmadvacetiletý muž za volantem octavie utrpěl lehké zranění. Řidička rapidu a její dvanáctiletý spolujezdec vyvázli bez úhony.

Požití alkoholu jsme u obou řidičů vyloučili provedením dechových zkoušek. Na vozidlech vznikla předběžná škoda sto šedesát tisíc korun. Nehodu i nadále řeší kroměřížští dopravní policisté.

29. listopadu 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

