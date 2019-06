Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při odbočování jel příliš rychle

OSTROV U STŘÍBRA – Řidič nezvládl řízení a přední částí auta narazil do zábradlí vjezdu průmyslového areálu.

Tachovští dopravní policisté přijali dnes oznámení o nehodě, která se stala kolem 10:00 hod. na silnici II. třídy číslo 230 u obce Ostrov u Stříbra. Po uvedené silnici jel od Stříbra řidič (roč. 1970) s vozidlem Hyundai. Z dosavadního šetření vyplývá, že na rovném úseku komunikace začal odbočovat vlevo do vjezdu do průmyslové zóny. Při tom nepřizpůsobil rychlosti jízdy dopravně technickému stavu komunikace, nezvládl řízení, přední částí vozidla narazil do zábradlí vjezdu a následně havaroval v silničním příkopu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujezdce (roč. 1997), který byl z místa převezen záchrannou službou na vyšetření do nemocnice. Požití alkoholu u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Vzniklou škodu odhadují na celkových 40 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



5. 6. 2019

5. 6. 2019

