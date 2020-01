Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Při obejmutí ji vzal peněženku

BRNO: Kapsáři zkouší neobvyklý trik.

V průběhu svátečních dnů přišly dvě ženy o doklady a peníze. Šestačtyřicetiletá žena to trochu přehnala s alkoholem a usnula přímo na stole v baru v centru Brna. Této situace využil pohotový zloděj, který ji z tašky, kterou měla při svém odpočinku stále na rameni, ukradl peněženku. Mimo dokladů tak přišla o čtyři tisíce korun. V druhém případě byla neobvyklým způsobem okradena třiadvacetiletá žena, v Brně přímo na zastávce hromadné dopravy. Trik spočívá v tom, že si kapsář vyhlédne svůj cíl, většinou to bývá podnapilá osoba opačného pohlaví. K této přijde napřímo a obejme ji, jako by to byl někdo velmi blízký. Oběť je v této nezvyklé situaci vždy tak zaskočena, že si ani nevšimne, jak ji někdo prohledává kapsy oděvu. Tak tomu bylo i v případě mladé ženy, která přišla o peněženku i s platební kartou, ze které následně pachatel vybral ještě další peníze. Spolehlivou obranou před těmito nenechavci je nevpustit si nikoho cizího do své bezprostřední blízkosti. Buďte prosím opatrní na svoje věci a nedávejte zlodějům šanci.

nprap. David Chaloupka, 3. ledna 2020

