Při nehodě zemřel řidič motocyklu

VSETÍNSKO: Jeho spolujezdkyně je těžce zraněna.

V neděli půl hodiny před polednem se na silnici první třídy mezi obcemi Hrachovec a Zašová na Vsetínsku stala vážná dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu, při které zemřel řidič motorky.

Řidič osobního automobilu vyjížděl z vedlejší komunikace na hlavní silnici, po které ovšem ve stejnou chvíli projížděl motocykl. Po srážce na místě zemřel sedmapadesátiletý řidič motocyklu a jeho o pět let mladší spolujezdkyně byla letecky transportována do ostravské fakultní nemocnice. Sedmasedmdesátiletý řidič osobního automobilu a jeho spolujezdkyně byli k ošetření převezeni do nemocnice ve Valašském Meziříčí.

Bližší okolnosti a především příčina tragické nehody jsou předmětem dalšího šetření vsetínských dopravních policistů a kriminalistů. Hlavní silniční tah byl po dobu záchranných prací a šetření dopravní nehody zcela uzavřen. Policejní hlídky odkláněly dopravu na objízdné trasy.

5. července 2020, nprap. Petr Jaroš

