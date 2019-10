Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Při nehodě se zranila tříčlenná osádka vozidla

OLOMOUCKO - Škoda je odhadována na předběžně téměř 114 000 korun.

Ve čtvrtek 24. 10. 2019, kolem půl desáté večer, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na komunikaci III/4451. Jak z prvotního šetření vyplývá, 18letý řidič osobního vozidla Škoda Rapid, který jel směrem k obci Paseka, měl z prozatím přesně nezjištěných příčin vyjet vpravo, mimo komunikaci, kde narazil do popelnic a stromu. Při nehodě došlo ke zranění řidiče vozidla i jeho dvou spolujezdců – mladé ženy ve věku 18let a mladého muže ve věku 19let. Všichni tři skončili v péči zdravotnické záchranné služby. Z důvodu zranění nemohla být provedena dechová zkouška u řidiče, byl nařízen odběr krve v nemocnici. Hmotná škoda je v tuto chvíli odhadována na předběžně téměř 114 000 korun. Co bylo příčinou nehody, co jí předcházelo i celý její průběh, jsou v šetření.

por. Mgr. Irena Urbánková

25. října 2019

vytisknout e-mailem