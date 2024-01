Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Při návratu na místo činu zadržen policisty

TEPLICKO - V trafice napáchal škodu za 60 tisíc korun.

K vloupání do prodejny tabáku došlo v teplické části Trnovany. Sousedku z domu vzbudily nad ránem podivné rány a vyrozuměla proto policisty. Ti po příjezdu na místo uviděli rozbité sklo u vchodových dveří a nepořádek uvnitř. Po příchodu do prodejny pak spatřili i strůjce celého skutku. Ten byl zadržen a následnou výpovědí bylo zjištěno, že rozbil kamenem skleněnou výplň, vlezl dovnitř a začal si lup nosit z prodejny za roh domu. Takto si odnesl různé cigaretové výrobky, mobilní telefon a několik uložených balíků od zásilkové služby. Když se do prodejny vrátil pro další zboží, byl již zadržen přivolanými policisty. Celkem svým jednáním napáchal škodu za téměř 60 tisíc korun.

Po zadokumentování celého případu bylo 35letému Tepličanovi sděleno podezření z krádeže vloupáním.

31. ledna 2024

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

