Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při nákupu si neuhlídala peněženku

SEMILSKO - Zloděj si vydělal rychlé peníze i další bonusy

V pátek v poledne zajela na nákup do Penny marketu v Turnově 63letá žena z Prahy a zaplatila za něj víc než chtěla. Stalo se to proto, že si položila kabelku s peněženkou do nákupního vozíku a během nakupování od něj několikrát odešla. U pokladny pak zjistila, že jí chybí peněženka. Tu si i s její patnáctitisícovou hotovostí, dvěma platebními kartami a třemi dárkovými kartami do značkových obchodů s celkovým kreditem 5 200 korun přivlastnil zatím neznámý zloděj.

To, že si některé ženy své kabelky věší na nákupní vozík nebo je do vozíku položí, je velký zlozvyk, který praktikují do té doby, než je v obchodním centru někdo okrade. Potom si už na své cennosti dávají větší pozor. Zloději pracují rychle a nenápadně, proto není snadné je dopadnout. Efektivnější je, nevytvářet svou neopatrností takové situace, kterých by mohli využít. Toto varování platí nejen pro ženy. Někdy se obětí zlodějů v obchodech stávají také muži, kteří nosí peněženku v zadní kapse kalhot nebo si ji při vykládání zboží u kasy odloží na pás. I tyto situace nahrávají zlodějům.

26. 3. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Územní odbor

Česká Lípa

