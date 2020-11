Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Při nakupování přišel o peněženku

CHOMUTOVSKO - Totožnost nepoctivého nálezce policisté zjistili; Sexuální výtržník dopaden.

O peněženku s platební kartou, doklady a finanční hotovostí ve výši 10.500 korun přišel minulé pondělí 19letý mladík z Jirkova. Peněženka mu vypadla na podlahu během nakupování v prodejně smíšeného zboží v centru Chomutova.

Když zjistil, že o ni přišel, obrátil se na policii. Po pěti dnech měli policisté jasno, koho na zemi ležící peněženka nenechala chladným. Jako podezřelého ustanovili 33letého Chomutovana, kterému již sdělili podezření z trestných činů zatajení věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za jejich spáchání by mohl být odsouzen k trestu odnětí svobody až do výše dvou let.

Sexuální výtržník dopaden

Před pár dny v odpoledních hodinách byla policejní hlídka vyslána na cyklostezku mezi Chomutovem a Otvicemi, kde měl podle svědkyň masturbovat neznámý muž. Dotyčný měl stát v blízkosti železničního přejezdu a s rozepnutými kalhoty provádět zmíněnou činnost. Přitom se měl dívat na dvě kolemjdoucí mladé dívky ve věku 18 a 21 let. Když ho jedna z nich chtěla natočit na mobilní telefon, tak nasedl na kolo a z místa odjel neznámo kam.

Policisté provedli šetření a podařilo se jim zjistit totožnost podezřelého. Je jím 64letý muž z Chomutovska, který se kvůli obdobné kratochvíli do křížku se zákonem dostal už i v minulosti.

Kvůli výše popsanému jednání sdělili muži zákona dotyčnému podezření z trestného činu výtržnictví. Za jeho spáchání mu s ohledem na jeho opakování může v případě uznání viny hrozit až tříleté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. listopadu 2020

