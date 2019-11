Při nákupech na internetu je třeba být obezřetný

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Počet lidí, kteří nakupují na nejrůznějších e-shopech, stále stoupá a počet nákupů prostřednictvím internetu se tradičně ještě zvyšuje s blížícími se Vánocemi. Ve virtuálním světě je ale třeba chovat se tak, aby se nakupující nestal snadnou obětí podvodníka a o své peníze nepřišel.

Policisté v současné době prověřují případ podvodného e-shopu, kde pachatel nabízel k prodeji neexistující zboží. Nejprve napodobil internetové stránky zavedeného prodejce a nabízel domácí spotřebiče. Takzvané bílé zboží bylo za výhodné ceny, přibližně o deset až dvacet procent levnější v porovnání s běžnou nabídkou. Platba byla na e-shopu možná v podstatě pouze předem. K nákupu za výhodné ceny se nechali zlákat lidé napříč republikou a peníze za vybrané zboží poslali na účet zveřejněný na e-shopu. Zaplacené spotřebiče jim poté doručeny nebyly a kupující o své peníze přišli. Jedním z podvedených je také žena z Třebíčska. Některé z nich nevaroval ani podezřelý signál, kdy jim zástupce e-shopu zaslal informaci, aby požadované peníze poslali na jiné číslo účtu. Přijatá oznámení policisté prověřují a úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Další případ se týká muže z Jihlavska, který si na konci října objednal na jiném e-shopu elektrický bojler a přes šest tisíc korun zaslal na účet prodávajícího, zboží ale poté neobdržel. Prodávající přestal s mužem komunikovat, internetové stránky jsou zrušeny a muž tak o své peníze přišel. Až následným hledáním nalezl na internetu informaci, že se jedná o podvodný obchod, a oznámil případ policii, která zahájila prověřování pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

O skutečnosti, že nemusí dopadnout dobře ani nákup bazarového zboží, se přesvědčila jiná žena z Třebíčska. Na konci září reagovala na inzerát nabízející na internetovém serveru mobilní telefon za částku přes sedm tisíc korun. Žena po emailové komunikaci s prodávajícím zaslala na jeho účet peníze, mobilní telefon ale dodnes neobdržela. Prodávající s ní ukončil komunikaci a žena o své peníze přišla. Obdobně dopadl také muž z Jihlavska, který v říjnu zareagoval na inzerát nabízející mobilní telefon za částku dva tisíce korun. Muž finanční hotovost zaplatil, mobilní telefon ale nezískal. Oba podvody policisté šetří.

Tyto případy nejsou jediné a policisté by chtěli na občany apelovat, aby byli při nákupech na internetu obezřetní. Zvláště při platbách za zboží, kdy je vyžadována platba předem prostřednictvím bankovního převodu, je nutné dbát mimořádné opatrnosti. Když už provádíme platbu předem, mělo by to být u ověřených prodejců, nejlépe prověřených vlastní zkušeností. Je také důležité nenechat se až příliš ovlivnit podezřelou cenovou výhodností. Vždy je třeba si informace ověřovat, dobře si vše rozmyslet a nejednat ukvapeně.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

15. listopadu 2019

