Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při krádeži přistižen pracovníkem ostrahy

KLADENSKO – Hříšník putoval z policejní stanice rovnou do výkonu trestu.

V neděli 11. října 2020 v 18:00 hodin byl v obchodním domě v Kladně v Italské ulici zadržen čtyřiačtyřicetiletý recidivista z Kladna. Muž si do přinesené tašky vložil v obchodě dvě láhve alkoholu v celkové hodnotě 1.159,80 Kč, a aniž by zboží řádně uhradil, pokusil se projít pokladní zónou bez placení, přičemž byl zadržen pracovníkem ostrahy.

Na místo přivolaní policisté zjistili, že se protiprávního jednání dopustil jednak přes skutečnost, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen, ale také za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod 391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav od 0:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19.

Za výše zmiňovanou krádež mu v současné době hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Tím však výčet jeho prohřešků nebyl u konce. Další lustrace prokázala, že mu měl být na základě příkazu soudu doručen příkaz k dodání do výkonu trestu. Po provedení prvotních úkonů byl převezen do výkonu trestu do Věznice Praha Ruzyně.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. října 2020

vytisknout e-mailem