Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Při krádeži použili starý fígl

HRANICE - S ukradenými věcmi daleko neujeli.

Minulý týden v pátek obvinil policejní komisař tři muže ve věku od 35 do 58 let z trestného činu krádež spáchaného ve spolupachatelství, kterého se dopustili předchozí den. V den D přijeli do obce Milotice nad Bečvou a zastavili s vozidlem nedaleko místní prodejny. Jeden z pasažérů vystoupil a šel do obchodu, kde se prodavačky dotazoval na nějaké sýry a tím ženu zabavil. U poklady jí řekl, že nemá žádné peníze a z prodejny odešel. V době, kdy mezi nimi probíhala konverzace, se nepozorovaně dostal do kanceláře prodejny druhý muž a prohledal ženě kabelku, ve které nebylo nic, co by stálo za řeč. Ve stejné místnosti našel kartony s cigaretami, které vynesl přes sklep ven na rampu obchodu. Tam za ním přišel jeho komplic, který mezitím opustil prodejnu a mávnutím ruky přivolal auto stále stojící nedaleko prodejny. Oba pak společně naházeli kartony s cigaretami na zadní sedadla. Ze zavazadlového prostoru pak vytáhli ještě plastovou bednu a vrátili se zpátky do kotelny. Mezitím se řidič s oktávkou otočil, aby mohli místo rychle opustit. Za chvilku oba muži vyšli z budovy i s prázdným boxem, protože už zřejmě nenašli nic, co by se jim hodilo, nasedli do auta a rychle odjeli. Bohužel, pro ně, ale měli smůlu, protože jejich jednání a nezvyklé motání se kolem prodejny zpozoroval náhodný svědek, který uvědomil policii. Uvedl důležité poznatky a informace k vozidlu i pachatelům, díky kterým se podařilo podezřelé osoby v ujíždějícím autě v Hranicích zastavit. Celou osádku vozidla policisté zadrželi a převezli na služebnu, kde v policejních celách přečkali noc. Ani jeden ze zadržených neměl čistý trestní rejstřík, všichni mají za sebou bohatou trestní minulost a víc než deset záznamů. Dva z nich mají zkušenost i s dlouhodobějším pobytem ve vězení. Po zadokumentování a sdělení obvinění byli všichni tři propuštěni na svobodu, kde budou trestně stíháni za trestný čin krádež spáchaný ve spolupachatelství, za který je, s ohledem na nouzový stav, trestním zákoníkem stanovena horní hranice odnětí svobody až na osm let. Zdržení policistům vydali 178 krabiček cigaret různých značek v hodnotě 19 100 Kč plus jednu další, kterou stačili otevřít a dvě cigarety vykouřit.

por. Mgr. Miluše Zajícová

2. února 2021

