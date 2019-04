Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při krádeži ho zradilo nestartující vozidlo

CHEBSKO – Policisté muže zadrželi i s odcizenými věcmi.

Šestadvacetiletý muž z Františkových Lázní měl dne 26. 4. 2019 v nočních hodinách vniknout na pozemek v současné době neobývaného domu poblíž Plesné. Tam měl poškodit vstupní dveře a následně v objektu prohledat několik místností. Z těch měl nakonec odcizit například reproduktory, audiosestavu a několik dalších věcí, které si připravil poblíž domu. Poté se měl vydat pro nedaleko zaparkovaný osobní automobil, ale po cestě k němu ještě poničil plot u domu. Ten se totiž snažil přelézt, jenže plot se vyvrátil. O několik minut později měl skutečně se svým vozidlem k domu přijet a naskládat si do něj připravené odcizené věci. Když chtěl ale místo opustit, tak se mu to nepodařilo, jelikož automobil nestartoval. Přibližně dvě hodiny se muž snažil vozidlo opravit, ale bez úspěchu. Poté se rozhodl vyhledat pomoc u nedalekého domu. Jenže když zazvonil na zvonek a majiteli domu uvedl, co by potřeboval, tak ten neváhal ani minutu a přivolal policejní hlídku.

Policisté z obvodního oddělení Plesná muže zkontrolovali, a když zjistili, že má ve vozidle odcizené věci, tak ho okamžitě zadrželi. Poté byl převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům. Následně mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 4. 2019

