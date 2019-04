Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při krádeži byli vyrušeni a následně dopadeni

PLZEŇ - Mladý pár z Plzně tvrdil, že hledají soukromí pro intimní chvilku. Chtěli odcizit jízdní kolo a další věci.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání pro pokračující přečiny krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaných ve formě spolupachatelství.

Obviněným je 28letý muž ze severu Plzeňska. Ten koncem března 2019 v nočních hodinách vnikl bez použití násilí do kolárny jednoho bytového domu v Plzni a odcizil jízdní kolo. Začátkem dubna 2019 ,,navštívil“ další z plzeňských bytových domů na Slovanech, kdy si vzal s sebou na pomoc 24letou ženu z Plzně. Společně vnikli do domu a prohledali několik sklepních kójí. Následně se pokusili odcizit horské kolo, lyžařskou helmu, soudek piva a nějaké další drobnosti.

Díky včasnému oznámení jednoho z obyvatelů domu, který nebyl lhostejný k tomu, když uslyšel ze svého přízemního bytu hluk ze sklepa a šel se podívat, co se děje, se policii podařilo oba mladé zloděje dopadnout. Odvážný, 34letý muž, je vyrušil v momentě, kdy si připravovali věci, které chtěli odcizit. Pár mu sice tvrdil, že nekradou, ale pouze hledají trochu soukromí pro milostné hrátky. On jim to ovšem neuvěřil a zavolal na linku 158.

Zásluhu na jejich dopadení měl i policejní pes jménem Fuzzy, ani ne dva roky starý belgický ovčák. Psí hrdina úspěšně zakončil kurz ve výcvikovém středisku a během 1. měsíce se zúčastnil i několika zákroků, kdy jedním z nich bylo dopadení a střežení výše uvedeného pachatele krádeží.

Policisté následně zjistili, že muž měl prsty ještě v další krádeži, ke které došlo ve stejný den. Mladá maminka z Plzně se vzdálila od svého kočárku, který stál na chodbě bytového domu. Přenášela svá dvojčata do bytu. Když se po chvíli vrátila zpět ke kočárku, zjistila, že jí chybí látková taška, ve které měla peněženku s veškerými doklady, platební kartu a hotovost ve výši 300,- Kč. Dále v tašce měla krupicovou kaši pro děti, sušenky a další drobnosti. Při dopadení měl drzý zloděj u sebe výše uvedenou platební kartu a osobní doklady poškozené maminky. K činu se doznal. Výše popsaného jednání se dopustil i přesto, že byl v minulosti za přečin krádeže odsouzen k trestu odnětí svobody nepodmíněně ve výměře 17 měsíců, který vykonal v lednu 2019.

Mladý muž je v současné době ve vazbě. Jeho přítelkyně, která mu při krádežích pomáhala, je stíhaná na svobodě.

nprap. Michaela Raindlová

11. dubna 2019

