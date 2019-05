Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při krádeži byl zadržen

KLADENSKO – Muž byl již v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost.

Dne 22. května 2019 krátce před čtrnáctou hodinou byli vysláni policisté oddělení hlídkové služby do jednoho z kladenských obchodních domů, kde se nacházel podezřelý pachatel z krádeže.

Po příjezdu policejní hlídky na místo činu v obchodním domě v Italské ulici bylo zjištěno, že ostraha prodejny zaznamenala na kamerovém záznamu pohyb muže zanedbaného vzhledu v prostorách prodejny mezi regály v oddělení s alkoholickými nápoji, který si do igelitové tašky vložil čtyři kusy láhví s alkoholem. Podezřelý muž poté prošel přes pokladní zónu, aniž by zboží uschované v igelitové tašce uhradil. V prostoru za pokladnami byl muž osloven pracovníkem ostrahy, kterého následoval do zázemí obchodního domu. Při šetření bylo zjištěno, že muž odcizil z regálu v prodejně čtyři lahve s drahým alkoholem, jejichž hodnota činí 5 120,-Kč. Láhve nebyly poškozeny a budou vráceny zpět do prodeje. Odcizené zboží bylo určeno k prodeji a získání finančních prostředků pro svoji potřebu.

Policejním šetřením bylo zjištěno, že podezřelým je pětapadesátiletý muž z Kladenska, který není pro policisty neznámou osobou, neboť se v předešlých dnech po poškození výlohy snažil vloupat do prodejny cukrárny. A i v minulosti se tento muž dopustil majetkové trestné činnosti za, který byl v srpnu roku 2016 Okresním soudem Kladno odsouzen pro přečin krádeže.

Policisté jen několik minut po čtrnácté hodině muže zadrželi a eskortovali na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno Kročehlavy k provedení dalších úkonů. Pětapadesátiletý muž je nyní za tento skutek podezřelý z trestného činu krádeže.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. května 2019

