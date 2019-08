Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při krádeži byl muž přistižen

JIHLAVSKO: Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu

Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání trestného činu šestatřicetiletému muži, který byl přistižen při krádeži v jihlavském obchodním domě. Jedná se o recidivistu, který byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již opakovaně soudně trestán a trest si odpykal i ve věznici. V sobotu 10. srpna přišel před jedenáctou hodinou dopoledne do obchodu na Masarykově náměstí, kde odcizil zboží v hodnotě přes jeden tisíc korun. Více než dvě desítky čokolád a lahve oleje schoval do batohu a prostorem pokladen prošel, aniž by za zboží zaplatil. Poté muže zastavil pracovník ostrahy a na místo byli přivoláni policisté. Odcizené zboží muž vydal. Policisté šestatřicetiletému muži z Jihlavy sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. srpna 2019

