Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při krádeži byl muž přistižen

JIHLAVSKO: Policisté sdělili muži podezření ze spáchání trestného činu

Ze spáchání trestného činu je podezřelý pětapadesátiletý muž z Jihlavy, který byl přistižen při krádeži v obchodním domě. Jedná se o recidivistu, který byl v minulosti již opakovaně soudně trestán. Z věznice, kde si odpykal trest za majetkovou trestnou činnost, byl propuštěn vloni v létě. Přesto ve čtvrtek 20. února přišel po sedmé hodině večer do obchodního domu na ulici Romana Havelky a odcizil různé zboží v hodnotě přes dva tisíce korun, které schoval do batohu. Přes pokladnu poté prošel, aniž by zaplatil. Muže zastavil pracovník ostrahy a na místo byli přivoláni policisté, kteří ho odvezli na oddělení policie. Policejní inspektor sdělil pětapadesátiletému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

21. února 2020

