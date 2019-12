Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při krádeži byl muž přistižen

JIHLAVSKO: Po muži byla navíc vyhlášeno celostátní pátrání

Ze spáchání trestného činu je podezřelý třicetiletý muž, který byl v Jihlavě přistižen při krádeži. Jedná se o recidivistu, který byl v minulosti již soudně trestán. Letos v létě byl za majetkovou trestnou činnost potrestán podmínečným trestem odnětí svobody se zkušební dobou až do druhé poloviny roku 2021. Přesto v neděli 15. prosince přišel před šestou hodinou večer do obchodního domu na ulici Havlíčkova a odcizil alkoholické i nealkoholické nápoje, které schoval do batohu. Přes pokladnu poté prošel, aniž by zaplatil. Muže zastavil pracovník ostrahy a na místo byli přivoláni policisté, kteří navíc zjistili, že je po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Muže odvezli na oddělení policie k provedení příslušných úkonů. Policejní inspektor sdělil muži podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

16. prosince 2019

