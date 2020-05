Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při kontrole nadýchali více než jedno promile

VSETÍNSKO: Všichni jsou podezřelí ze spáchání trestného činu.

Policejní hlídky na Vsetínsku během uplynulého víkendu a pondělního rána odhalily celkem sedm osob, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V sobotu asi tři hodiny po půlnoci havaroval osmnáctiletý řidič v katastru obce Velké Karlovice. Mladík nejdříve narazil do zábradlí mostu, což jej však neodradilo od pokračování v jízdě. Po pár metrech ale vjel do protisměru a mimo vozovku. Ke zranění nedošlo a materiální škoda taktéž není veliká. Řidič ovšem po příjezdu policistů nadýchal 2,07 promile alkoholu.

V poledne zastavili policisté v centru Vsetína pětačtyřicetiletou řidičku, která taktéž usedla za volant pod vlivem alkoholu. Výsledek dechové zkoušky byl 1,79 promile.

Asi o hodinu později zastavili valašskomeziříčští policisté v obci Mštěnovice osmatřicetiletého řidiče osobního automobilu, který v průběhu kontroly nadýchal 2,89 promile alkoholu.

V neděli ráno kontrolovala policejní hlídka ve Valašském Meziříčí devatenáctiletého řidiče osobního automobilu. I tento muž na místě přišel o řidičský průkaz, neboť nadýchal 1,89 promile alkoholu.

V podstatě ve stejné době byli úspěšní i policisté v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm. Ostravskou ulicí tou dobou projížděl i osmadvacetiletý řidič osobního automobilu, který při následné kontrole nadýchal 1,19 promile alkoholu.

Asi hodinu a půl před nedělním polednem zastavila policejní hlídka z Horní Lidče v nedalekém Lidečku sedmadvacetiletého řidiče osobního automobilu. A také on z následné kontroly na alkohol nevyšel vítězně, neboť nadýchal 1,23 promile.

A posledním hříšníkem se v pondělí ráno stal devětadvacetiletý řidič, kterého policisté zastavili a zkontrolovali v obci Zašová. Výsledek dechové zkoušky stejně jako u předchozích řidičů přesáhl jedno promile, krátce po půl desáté dopoledne nadýchal 1,49 promile.

26. května 2020, nprap. Petr Jaroš

