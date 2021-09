Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při kolizi s nákladním vozidlem utrpěl motocyklista smrtelné zranění

ČESKOLIPSKO - Viníka nehody nám pomůže zjistit znalecký posudek.

Včera krátce před 15. hodinou projížděl od Sosnové směrem do průmyslové zóny Dubice ulicí U Obecního lesa v České Lípě řidič nákladního vozidla tovární značky Praga V3S a v momentě, kdy začal odbočovat vlevo do areálu jedné firmy, se střetl s motocyklistou, který ho předjížděl. Sedmasedmdesátiletý motocyklista vlivem této kolize přeletěl přes přední roh vozidla a dopadl mimo silnici. Přitom se velmi vážně zranil a zdravotnická záchranná služba ho v kritickém stavu transportovala letecky do Krajské nemocnice v Liberci, kde i přes veškerou snahu lékařů o záchranu jeho života svým zraněním podlehl.

Kdo a jakou mírou tuto tragickou nehodu zavinil, nám pomůže objasnit znalecký posudek z oboru dopravy, který si vyžádáme. Nehodovou událost dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování českolipského územního odboru.

10. 9. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

