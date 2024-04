Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při jízdě narazil čelně do stromu

ZLÍNSKO: Utrpěl závažné zranění

V sobotu krátce před půl desátou dopoledne při jízdě od Luhačovic do obce Kladná Žilín na Zínsku přejel šestašedesátiletý řidič vozidla Peugeot z dosud neznámé příčiny do protisměru, kde vyjel mimo komunikaci a čelně narazil do stromu. Z vozidla ho vyprostili hasiči a záchranáři ho s velmi těžkým zraněním převezli do nemocnice. Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun.

Veškeré okolnosti a příčinu této dopravní nehody prověřují zlínští kriminalisté ve spolpráci s dopravními policisty.

20. dubna 2024; por. Bc. Monika Kozumplíková

