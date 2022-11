Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při inventárních pracích v muzeu byla nalezena munice

PRAHA VENKOV- JIH - Muž zavolal na linku 158.

V úterý 2. listopadu, při provádění inventárních prací v depozitáři muzea v Jažlovicích na území Prahy venkov - JIH, zjistil pověřený pracovník muzea, že se ve sbírkách muzea nachází i množství munice do palných zbraní různých ráží. Některé z kusů byly patrně určeny pro děla či granátomety.



Vzhledem k tomu, že nikde v dokumentech muzea nedohledal, v jakém stavu byla munice do sbírky přijata, nabyl přesvědčení, že některé z exponátů nemusejí být odborně delaborovány a mohly by být nebezpečné a ohrozit životy dalších osob.



Muž se zachoval správně a kontaktoval policisty Obvodního oddělení v Říčanech a posléze linku tísňového volání 158 a vyčkal do příjezdu policistů na místo.



Do depozitáře byl povolán i pyrotechnik, který munici prohlédl a některé kusy z místa odvezl. Jeden z 37 mm granátů však mohl být pro převoz nebezpečný, proto pyrotechnik rozhodl o jeho zneškodnění řízeným výbuchem na bezpečném místě mimo obydlenou oblast.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

9. listopadu 2022

