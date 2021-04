Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Při havárii vypadl opilý řidič z auta

PROSTĚJOVSKO - Pak tvrdil, že on neřídil.

V neděli 25. dubna 2021 po patnácté hodině řídil čtyřiadvacetiletý řidič Volkswagen Vento po dálničním nájezdu dálnice D46 u obce Vranovice – Kelčice ve směru na Prostějov. Přitom zřejmě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy dopravní situaci a svým schopnostem nezvládl řízení a při zařazování do průběžného jízdního pruhu bočně narazil do jedoucího Citroënu Berlingo. Poté Volkswagen přední částí narazil do pravých svodidel, čímž se roztočil a narazil do svodidel také zádní částí. Nepřipoutaný řidič z vozidla vypadl, čehož později využil ke tvrzení, že on neřídil. Svědci nehody však jeho tvrzení popřeli s tím, že jel ve vozidle sám. Řidič Volkswagenu při nehodě utrpěl lehké zranění. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun. Alkohol u řidiče Citroënu policisté dechovou zkouškou vyloučili. U řidiče Volkswagenu změřili hodnoty 2,38 a 2,59 ‰ alkoholu v dechu. Pro své jednání je tak nyní kromě několika dopravních přestupků podezřelý také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.

por. Mgr. František Kořínek

26. dubna 2021

