Při havárii traktoru v Lidečku zemřeli dva lidé

VSETÍNSKO: Další tři se vážně zranili.

Dnes v noci havaroval v lese poblíž Čertových skal v Lidečku traktor s pěti muži ve věku od 23 do 31 let. Dva muži při havárii zemřeli a tři utrpěli zranění. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

Havárii traktoru oznámil jeden z mužů z traktoru, který byl schopen i přesto, že byl zraněn, z místa nehody seběhnout do obce Lidečko za svými známými, kteří přivolali na místo kolem půl čtvrté ráno pomoc. Traktor značky Zetor havaroval při jízdě po lesní cestě z asi stopadesátimetrového srázu, kde se zastavil o vzrostlý strom. Dva muži zemřeli na místě, další dva utrpěli těžká zranění, se kterými byl jeden z nich převezeni vrtulníkem do ostravské nemocnice a druhý do zlínské nemocnice, kde nakonec skončil i pátý muž, který doběhl pro pomoc.

Nehodu od brzkých ranních hodin šetří vsetínští dopravní policisté společně se vsetínskými kriminalisty. Na místo vyjížděla i policistka z týmu krizové intervence, která se věnovala rodinám zemřelých i těžce zraněných mladých mužů. Povolán byl i znalec z oboru silniční dopravy.

Zásah komplikoval složkám integrovaného záchranného systému těžce dostupný svahovitý terén. Okolnosti havárie jsou předmětem dalšího šetření.

23. května 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

