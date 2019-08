Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Při havárii byli zranění tři muži

PLANÁ – Řidič nezvládl řízení, s vozidlem najel na okraj kovových svodidel a následně na zábradlí mostu, odkud přepadl na travnatý pás pod mostem.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne, tj. 11. srpna, oznámení o nehodě, která se stala kolem 2:30 hod. na silnici u obce Planá. Ve směru od obce Černošín jel dosud neupřesněný řidič s vozidlem Škoda Octavia směrem ke křižovatce se silnicí I/21. Z dosavadního šetření a ohledání místa dopravní nehody je zřejmé, že řidič při projíždění levotočivé zatáčky nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci, kdy narazil do plastového odrazníku, následně najel na kovová svodidla a zábradlí mostu, v důsledku čehož poškodil spodní část vozidla, které následně havarovalo pod úrovní komunikace, kde na travnatém povrchu zůstalo ležet na střeše. Ve vozidle cestovaly tři muži ve věku 35, 27 a 38 let, všichni utrpěli zranění, a tak si je do své péče převzali záchranáři. Nejstarší z osádky byl transportován do nemocnice letecky, zbylé dva muže převezlo vozidlo záchranné služby. S 35letým mužem provedli policisté dechovou zkoušku, která byla pozitivní, přístroj naměřil 1,71 a 1,70 promile alkoholu. U ostatních byl proveden odběr krve. Vzniklou škodu na vozidle policisté odhadli na 40 000 korun, na siničním zařízení odhadli škodu kolem 90 000 korun. Havárií se nyní intenzivně zabývají, zjišťují její okolnosti nehody i to, kdo z osádky řídil.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

12. 8. 2019

