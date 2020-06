Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při hádce vytáhl plynovou pistoli

CHEBSKO – Nakonec nikomu neublížil a z místa odjel.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – venkov sdělili podezření ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a maření výkonu úředního rozhodnutí místnímu dvaačtyřicetiletému muži.



Ten měl v sobotu 27. května letošního roku přijet v dopoledních hodinách k chatě své bývalého devětatřicetileté přítelkyně poblíž Chebu, kde mu přes plot předala motorovou pilu. Muž měl ženu po krátké výměně názorů udeřit pěstí do obličeje a následně z místa odjet. Po pár minutách se ovšem k chatě vrátil. Tentokrát měl jít rovnou na pozemek a mít opět spor s jeho bývalou přítelkyní a jednapadesátiletým mužem, který u ní byl na návštěvě. Po chvíli měl podezřelý muž vytáhnout plynovou pistoli a namířit na sedícího muže. Po krátké diskuzi svého jednání zanechal a z místa odjel osobním vozidlem, a to i přesto, že měl platný zákaz řízení všech motorových vozidel do poloviny srpna letošního roku.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

4.6.2020

