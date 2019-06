Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při hádce s rodinou napadl kolemjdoucího

KARLOVARSKO – Hrozí mu až dvouletý pobyt ve vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví pětačtyřicetiletému muži z Nejdku.

Ten se měl totiž dne 19. 5. 2019 v dopoledních hodinách hádat na parkovišti před jedním z obchodních domů v Karlových Varech se svým nezletilým synem a svojí manželkou. Po nadávkách měl začít oběma navíc vyhrožovat, a to se nelíbilo čtyřiapadesátiletému muži, který okolo nich procházel. Ten se u hádající se rodiny zastavil a pětačtyřicetiletému muži měl uvést, ať svému synovi nevyhrožuje, protože ten z něho má evidentně strach a bojí se k němu nastoupit do vozidla. Na to měl agresor okamžitě zareagovat a čtyřiapadesátiletému muži začít vulgárně nadávat a poté mu vyhrožovat. U nadávek ovšem nezůstalo, protože muž se měl rozeběhnout, čtyřiapadesátiletého muže několikrát udeřit pěstí do obličejové části a poté ho několikrát kopnout do nohy. Napadený se měl po chvilce začít bránit a muže udeřit pěstí do obličeje. Incident mezi muži měl skončit po příjezdu policejní hlídky.

V případě prokázání viny hrozí pětačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

19. 6. 2019

