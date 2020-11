Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při dopravní nehodě vypadl z vozidla

JABLONECKO – Mladý řidič při předjíždění na plné čáře dostal smyk a po střetu s protijedoucím vozidlem z toho svého vypadl.

Včera ráno krátce po půl sedmé hodině se stala dopravní nehoda v Lučanech nad Nisou na silnici první třídy číslo čtrnáct. Pětadvacetiletý řidič jel s vozidlem Škoda Octavia ve směru od centra obce do Jablonce nad Nisou a předjížděl kolonu vozidel v místě, kde je předjíždění zakázáno plnou nepřerušovanou čárou, přes přechod pro chodce a navíc neměl dostatečný výhled před sebe, aby se mohl včas bezpečně zařadit. V okamžiku, kdy se snažil zařadit před první předjížděné vozidlo, dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk a narazil do protijedoucího vozidlo Honda Civic, které řídila 46letá řidička. Vůz Honda byl vlivem tohoto střetu odraženo na svodidla a dále ještě na za ním jedoucí vozidlo Peugeot Boxer. Řidič vozu Škoda Octavia nebyl během jízdy připoután a po uvedeném nárazu vypadl z vozidla na vozovku. Tento 25letý řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby na traumacentrum liberecké nemocnice. Řidička Hondy Civic také utrpěla zranění a z místa události byla zdravotníky převezena do nemocnice V Jablonci nad Nisou. Charakter zranění obou dvou a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Vzhledem k jejich zranění u nich policisté nemohli na místě provézt dechovou zkoušku a ke zjištění alkoholu si v nemocnicích vyžádali odběr krve. U řidiče Peugeotu policisté alkohol vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 210.000,- Kč.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří i nadále šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti.





13. 11. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

