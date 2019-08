Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při dopravní nehodě přišel o život muž

SOKOLOVSKO – Řidič nevlastnil řidičský průkaz a byl pod vlivem alkoholu.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 27letého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů Usmrcení z nedbalosti a Ohrožení pod vlivem návykové látky.



Obviněný muž měl v prosinci 2018 řídit osobní motorové vozidlo značky BMW na dálnici ve směru ze Sokolova na Cheb. Spolu s řidičem seděl ve vozidle na místě spolujezdce další muž. Před dálničním sjezdem k obci Citice na 149 kilometru při průjezdu pravotočivou zatáčkou na mokrém povrchu vozovky zřejmě nepřizpůsobil řidič vozidla rychlost jízdy svým schopnostem, dopravně technickému stavu komunikace a vlastnostem vozidla, kdy s vozidlem najel vpravo mimo komunikaci, kde došlo k nárazu do sloupku svislého dopravního značení. Vozidlo následně dostalo smyk a převrátilo se na střechu. Během dopravní nehody měl řidič vozidla řídit rychlostí až 166 km/h. Oba dva cestující ve vozidle utrpěli zranění. Spolujezdcovo zranění bylo však natolik vážné, že nebylo slučitelné se životem. Řidič vozidla byl následně převezen k ošetření do nemocnice. Policisté během dalšího vyšetřování zjistili, že řidič vozidla nebyl držitelem řidičského oprávnění. Dále také užil k jízdě vozidlo, které nemělo platnou technickou prohlídku vozidla. V nemocnici mu byl následně odebrán vzorek krve, ze které muži naměřili 2,33 promile alkoholu.



Za uvedené přečiny hrozí obviněnému muži v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 8 let.



nprap. Mgr. Soňa Podlahová

12. 8. 2019

