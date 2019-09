Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při dopravní nehodě byl poškozen sloup s rozhlasem

KLADENSKO – Pomozte dopadnout pachatele.

Dopravní policisté vyjížděli včera 5. září 2019 v ranních hodinách k dopravní nehodě, ke které došlo pravděpodobně v noci ze středy 4. 9. 2019 na čtvrtek 5. 9. 2019 v obci Buštěhrad v části Na Bouchalce. Na křižovatce u místního zvířecího útulku v době od 15:00 do 07:00 hodin nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem narazil do sloupu, na kterém je místní rozhlas a elektrická skříňka. Sloup se po nárazu ohnul, následkem čehož došlo k pnutí kabelů a vlivem hmotnosti se ulomila horní část sloupu s rozhlasem a elektrickou skříňkou. Ta spadla do příkopu vedle pozemní komunikace. Škoda byla vyčíslena na 10.000,- Kč.

Nehodu nahlásil na tísňovou linku 158 zaměstnanec technických služeb města Buštěhrad.

Aby mohla být uvedená dopravní nehoda řádně vyšetřena a byl stanoven viník, žádáme možné svědky, kteří projížděli během výše zmiňované doby místem nehody a viděli nezodpovědného řidiče, který naboural do sloupu s místním rozhlasem, aby se přihlásili vyšetřovatelce nehody na Policii ČR - Dopravní inspektorát v Kladně a svým svědectvím pomohli zjistit vozidlo, nebo i řidiče. Dostavit se můžete osobně do ulice Havířská 632, nebo své poznatky můžete sdělit policistům telefonicky na linku 974 873 255. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. září 2019

