Při dechové zkoušce usnul

ZLÍNSKO: Narazil vozem do sloupu, zraněný skončil v nemocnici.

Včera před jednou hodinou ráno narazil do sloupu veřejného osvětlení ve Zlíně – Malenovicích zřejmě podnapilý třiatřicetiletý muž z obce u Zlína, který jel ve vozidle Daewoo Matiz. Po nárazu zůstal ve vozidle. Se zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice. Celková způsobená škoda na vozidle činí předběžně asi patnáct tisíc korun.

Muž jel v osobním vozidle ve směru od Malenovic do Otrokovic. Po odbočení z vedlejší silnice na hlavní silnici vedoucí do Otrokovic vjel nejprve do jízdního pruhu určeného pro autobusy, v němž chvíli pokračoval v jízdě rovně, ale moc dlouho se mu rovně jet nepodařilo. Po chvíli vyjel z jízdního pruhu mimo vozovku a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Přivolaní záchranáři muže nejprve ošetřili na místě. Policistům se bohužel nepodařilo zjistit, kolik alkoholu koluje v organismu řidiče, protože při provedení dechové zkoušky zřejmě vlivem značné podnapilosti usnul.

Množství návykové látky v těle, rozsah, charakter a závažnost zranění řidiče tak určí až lékařské vyšetření.

11. června 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

