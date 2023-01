Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při cestě ze služby neváhali pomoci

KRAJ VYSOČINA: Kriminalisty ocenil krajský policejní ředitel

Skleněnou plaketou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina „Za projevení odvahy a osobní statečnosti“ a kázeňskou odměnou ocenil včera ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek dva kriminalisty z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava.

Krajský policejní ředitel oběma poděkoval za projevení osobní statečnosti a duchapřítomnosti při záchraně posádky osobního vozidla, které před koncem loňského roku havarovalo na silnici II/406 před obcí Kostelec na Jihlavsku. Řidič osobního vozidla projížděl po silnici ve směru od Kostelce na Jihlavu. Vyjel náhle s vozidlem na nezpevněnou krajnici, poté narazil do betonového soklu a potom do vzrostlého stromu. Po střetu s betonovým soklem zůstal sokl zaklíněný pod přední částí auta a po nárazu se strom přerazil a jeho část spadla na vozovku. Ve vozidle v době dopravní nehody cestovaly dvě dospělé osoby a dvě malé děti, které byly usazeny v dětských zádržných systémech.

Oba kriminalisté se 27. prosince loňského roku v odpoledních hodinách vraceli linkovým autobusem domů ze služby. Autobus musel náhle během cesty zastavit z důvodu dopravní nehody, která se stala na silnici II/406 nedaleko od okružní křižovatky směrem na Kostelec. Osobní vozidlo Škoda Fabia vyjelo mimo silnici a narazilo do stromu. V havarovaném vozidle zůstala uvězněná jeho posádka, včetně dvou malých dětí. Autobus, ve kterém kriminalisté cestovali, přijel jako první vozidlo k této dopravní nehodě. Policisté neváhali a z autobusu rychle vystoupili, byli jako první u havarovaného vozidla a pomohli nejdříve dospělým osobám, které se seděly na předních sedadlech dostat se z auta ven. Nebylo nijak snadné z důvodu deformace otevřít přední dveře u vozidla, ale nakonec se to policistům povedlo. Poté ve spolupráci s dalšími lidmi, kteří na místě zastavili, ze zadních sedadel vyndali z dětských autosedaček dvě malé děti ve věku jeden rok a dva roky. Policisté věděli, že musí postupovat velice rychle, ale současně opatrně, protože vozidlo narazilo při vyjetí mimo komunikaci do stromu a tento strom hrozil pádem na vozidlo, což by mohlo způsobit posádce velmi vážné poranění. Na místo se poté dostavily všechny složky integrovaného záchranného systému a celou posádku osobního vozidla záchranáři převezli k ošetření do jihlavské nemocnice s podezřením na lehké zranění a zejména z preventivních důvodů. Lehké zranění se nakonec prokázalo pouze u obou dětí.

„Věděli jsme, že je důležité hlavně nepanikařit a rychle a efektivně pomoci lidem ven z auta. Zpočátku jsme vůbec nevěděli, že jsou uvnitř i malé děti. Navíc posádka nemluvila česky, což celou situaci komplikovalo. Na místě jsme ale nepomáhali sami, ale my jsme se snažili jednotlivé kroky na místě koordinovat. Ale bohužel jsme se setkali také s obrovskou bezohledností některých řidičů. Jeden projíždějící muž chtěl rychle odstranit zlomený strom ze silnice, aby mohl pokračovat dál v cestě. A to ještě v době, kdy byli v havarovaném autě uvězněni pasažéři. Další řidiči tak spěchali, že místo objížděli po přilehlé louce a ani se nepřesvědčili, jestli někdo nepotřebuje jejich pomoc. To bylo pro nás obrovské zklamání,“ uvedli shodně kriminalisté. Po chvilce k místu přijel jejich kolega z odboru cizinecké policie, který místo zajistit blikajícími majáky na vozidle a do vyhřátého auta do příjezdu zdravotnické záchranné služby kriminalisté přenesli a uložili obě malé děti.

Oba policisté se zachovali duchapřítomně a neváhali rychle pomoci posádce vozidla, která se ocitla po dopravní nehodě v bezprostředním nebezpečí. Vzhledem k charakteru deformace motorové části vozidla také hrozilo, že vozidlo může začít hořet. Navíc hrozilo riziko, že na vozidlo spadne zbytek přeraženého stromu, který se nebezpečně nakláněl. Posádku auta ale policisté dostali včas do bezpečného prostoru. Poděkování policistům vyjádřil krajský policejní ředitel. „Podobné příběhy mě vždy utvrzují v tom, že v rámci našeho krajského ředitelství pracují policisté, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Jsem rád, že mohu těmto lidem osobně poděkovat za jejich odvahu a duchapřítomnost, protože tito kolegové dělají celému policejnímu sboru dobré jméno,“ uvedl krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek.

mjr. JUDr. dana Čírtková, tisková mluvčí

25. leden 2023

