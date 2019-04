Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Převrácené vozidlo na D11

KRAJ – Na vině je nejspíš nepozornost a následný smyk.

Do nebezpečné situace se krátce po půlnoci dne 7. dubna 2019 dostala dvaadvacetiletá řidička osobního vozidla Peugeot, která zřejmě vlivem nedostatečného věnování se řízení uvedla svůj vůz do smyku a vjela na mimo vozovku na travnatý svah. Následkem tohoto manévru se auto převrátilo na střechu a takto zůstalo v pravém jízdním pruhu stát. Řidičku, u níž byl na místě vyloučen alkohol v dechu, si do péče převzali lékaři.



Další okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem vyšetřování dopravních policistů.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

8.4.2019; 12:45 h







