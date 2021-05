Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Převrácená míchačka zablokovala silnici mezi Jílovým u Prahy a Zahořany

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté ze skupiny dopravních nehod prověřují okolnosti včerejší havárie nákladního vozidla.

K dopravní nehodě, ke které došlo v pondělí letošního 10. května v lokalitě Kamenná Vrata na Praze – západ, vyjížděli policisté třicet minut po třinácté hodině. Devětačtyřicetiletý řidič míchačky, jedoucí ve směru od Jílového u Prahy na Zahořany po silnici třetí třídy č. 1042, najel na pravý okraj vozovky a následně na pravou krajnici, která se odlomila, a pravými koly sjel do přilehlého silničního příkopu. Následně vozidlo dostalo smyk a přetočilo se na levý bok a po havárii zůstalo ležet přes celou šíři vozovky.

Řidič při nehodě utrpěl zranění, se kterými byl transportován letecky do pražské nemocnice. Během zásahu složek integrovaného záchranného systému a po dobu dokumentování této dopravní nehody, jakož i odstraňování jejích následků, byla komunikace v místě události uzavřena. Celková hmotná škoda na vozidle, komunikaci i přepravovaném nákladu byla předběžně vyčíslena na částku přesahující hranici 700 tisíc korun. Policisté nyní budou prověřovat okolnosti této události, jakož i zjišťovat, co bylo její bezprostřední příčinou.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

11. května 2021

