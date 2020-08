Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Převrácená čtyřkolka

HRADECKO - Řidička i spolujezdec skončili v nemocnici.

Včera 9.8. v 17.30 byli dopravní policisté přivoláni k dopravní nehodě motocyklu - čtyřkolky značky Linhai, která se stala v ulici Čajkovského v Hradci Králové. Řidička jedoucí od ulice Štefcova pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládla řízení, najela na obrubník, čímž došlo k převrácení motocyklu na pravý bok. Řidička i její spolujezdec spadli na chodník. Oba utrpěli zranění, s kterým byli rychlou záchrannou službou převezeni do nemocnice na ošetření. Policisté 32letou řidičku podrobili dechové zkoušce, jejíž výsledek ukázal hodnotu téměř 2 promile alkoholu v dechu. Kontrolou dokladů zjistili, že žena nemá platný řidičský průkaz. Technickou závadu, jako příčinu dopravní nehody na místě nezjistili a na motorce odhadli škodu na 10 tisíc korun.

Pokud výsledky rozboru krve potvrdí hodnotu z Drägru, čeká ženu obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Iva Kormošová

10.8.2020, 14.30

