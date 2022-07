Převozy nelegálních migrantů - obvinění osob

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování provedli v uplynulých dnech realizaci trestní věci s krycím názvem BRANCH, která se týkala převozů nelegálních migrantů přes několik zemí Evropské unie, včetně České republiky, do cílové země Francie nebo Velké Británie.

Prověřování celé trestné činnosti probíhalo na základě společného vyšetřovacího týmu složeného ze zástupců policejních orgánů Belgie, Polska, Německa, Maďarska a České republiky. Podporu společnému vyšetřovacímu týmu poskytl EUROJUST a EUROPOL. Pozornost detektivů se soustředila na mezinárodní organizovanou skupinu osob, která měla nejméně od března 2021 organizovat převozy nelegálních migrantů pocházejících z Vietnamské socialistické republiky, a to přes území Maďarska, Slovenska, České republiky, Německa a Belgie do cílové země, kterou byla zpravidla Francie nebo Velká Británie. K převozům členové organizované skupiny používali převážně osobní motorová vozidla, kdy v určitých případech v závěrečné fázi převozu nakládali nelegální migranty také na nafukovací motorové čluny, a tím měli ohrožovat jejich životy.



Během úkonů trestního řízení, které proběhly ve dnech 20. až 22. června 2022 na území České republiky, Německa, Maďarska, Polska a Belgie, bylo zadrženo celkem 9 osob, provedeno celkem 7 domovních prohlídek a 2 prohlídky jiných prostor. V rámci těchto prohlídek bylo mimo jiné zajištěno několik motorových vozidel a finanční hotovost v řádech několika set tisíc korun českých. Proti 6 osobám bylo v České republice zahájeno trestní stíhání pro zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle ustanovení § 340 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Ve dnech 21. a 22. června 2022 rozhodla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 o vzetí 5 obviněných do vazby, šestá osoba obviněná v České republice vykonává trest odnětí svobody, a proto nebyl podán návrh na její vzetí do výkonu vazby. Věc je dozorována Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 3.



Jedna osoba byla zadržena na území Německa na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Obvodním soudem pro Prahu 3 a v současné době se rozhoduje o jejím vydání do České republiky za účelem trestního stíhání. Zbývající osoby jsou stíhány v Maďarsku. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody od dvou do osmi let.







plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

1. července 2022

vytisknout e-mailem