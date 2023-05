Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Preventivní vlak dorazí do Brna!

BRNO: Přijďte se dozvědět více o bezpečném pohybu na železnici.

Do Brna ve středu 17. května dorazí Preventivní vlak bezpečné železnice, který hlavně školákům, studentům i široké veřejnosti atraktivní formou ukáže, jak se bezpečně chovat na železnici a jak reagovat při mimořádné události na dráze. Společný projekt Správy železnic a Českých drah, na kterém spolupracují i policisté, vstupuje už do patnácté sezony. Svou pestrou práci představí na brněnském královopolském nádraží i příslušníci z Oddělení hlavní nádraží Brno, kteří návštěvníky projektu mimo jiné seznámí se zásadami bezpečného chování na železnici. Akce začíná ve 13:00 hodin - všechny zájemce srdečně zveme.

mjr. Petra Ledabylová, 16.5.2023

Více o samotném projektu uvádí tisková zpráva Českých drah a Správy železnic:

Preventivní vlak přiváží na tři nádraží pravidla bezpečné železnice

Celkem tři místa navštíví do konce května Preventivní vlak bezpečné železnice. Společný projekt Správy železnic a Českých drah vstupuje už do patnácté sezony, speciální vlaková souprava zavítá postupně do Brna, České Třebové a Hradce Králové. Program cílí zejména na školáky ve věku 12 až 18 let, zítra odpoledne bude v brněnském Králově Poli vůbec poprvé přístupný i pro veřejnost.

Preventivní vlak bezpečné železnice přijíždí na česká a moravská nádraží už od roku 2007, určený je žákům vyšších tříd základních škol a studentům středních škol. Letos postupně navštíví stanice Brno-Královo Pole (16. až 18. května), Česká Třebová (22. až 23. května) a Hradec Králové hl. n. (24. až 25. května).

„O Preventivní vlak je mezi mladými lidmi a jejich učiteli stále velký zájem, proto jsme jej vypravili na vybraná nádraží i v letošním roce. Mladí lidé si ve své bezstarostnosti mnohdy neuvědomují, jaké nástrahy na ně mohou číhat v prostředí železnice, pokud nebudou dodržovat základní pravidla bezpečnosti. To vše uvidí v našem speciálním vlaku,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Prevence je nikdy nekončící proces a každoroční statistky nehod jsou bohužel jasným důkazem toho, jak moc je důležitá. Každý zachráněný život se počítá a mladí lidé jsou ti, u kterých musíme začít. Prostřednictvím Preventivního vlaku jim přímo v prostředí železnice ukazujeme, jaká nebezpečí jim hrozí a jak tragické mohou být následky. Letos poprvé se zároveň otevírá Preventivní vlak také široké veřejnosti,“ uvádí Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Žáci a studenti procházejí postupně třemi stanovišti Preventivního vlaku. Prvním je speciální kinovůz, ve kterém se promítá hraný dokument To nedáš! Ten vychází z mimořádných událostí, které se v minulosti staly, a varuje před jejich následky.

Konferenční vůz je připraven pro diskuzi školáků s odborníky, kteří šetří nehody na železnici. Vyšetřovatelé s nimi rozebírají jednotlivé nebezpečné situace na železnici, v krátkých spotech jim prezentují pravidla bezpečné železnice. Následuje diskuze o tom, co udělali figuranti špatně, jaké pravidlo porušili a jaké to mělo následky.

Na třetím stanovišti pak probíhá nácvik život zachraňujících úkonů. Drážní hasiči ukazují mladým lidem situace, kdy narazí na nehybného člověka a mají minimální čas na rozhodnutí, jak se zachovat. Seznámí je s tím, jak mají správně diagnostikovat stav zraněného a jak mají postupovat v záchraně jeho zdraví, či dokonce života.

