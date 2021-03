Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Preventivní materiál do škol

KARLOVARSKÝ KRAJ – 12 mateřských a základních škol.

Na základě Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu č. 190/2021, bylo určeno 12 mateřských a základních škol v celém Karlovarském kraji pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS a další kritické infrastruktury.

Jelikož jsou doposud vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky uzavřena všechna školní zařízení, nabídli jsme do těchto vybraných školních zařízení pracovní a preventivní materiál pro děti. Pro starší děti byly v nabídce např. pracovní dvojlisty Markétiny dopravní výchovy „Střeštěnov“ s několika druhy témat, Sešit plný průšvihů, jenž obsahuje 4 kreslené příběhy týkající se různých protiprávních jednání páchaných mládeží a na mládeži, Test bezpečného chování s vědomostním testem Policie ČR, obrázkový test znalostí správného chování chodců a cyklistů, zábavné pracovní listy obsahující křížovky, spojovačky nebo také pracovní sešit Policie dětem obsahující testy, křížovky apod. Pro ty nejmenší jsme nabídli několik druhů omalovánek, jako např. On-line Zoo, policejní technika, Poldovi omalovánky nebo také několik druhů vystřihovánek policejní techniky a celého IZS. Nechyběla ani pexesa, a to obrázkové pexeso Policie ČR a dopravní značky. Pro všechny děti pak ještě policejní postřehovou hru s policejní tematikou.

Téměř všechny mateřské i základní školy měly o nabídnutý preventivní a pracovní materiál zájem, proto naše policistky z oddělení tisku a prevence materiál připravily a i se sladkým překvapením do škol rozvezly. Snad se dětem bude s tímto materiálem hezky pracovat a užijí si i spoustu zábavy. Hned jak to situace dovolí a my se budeme moci vrátit za dětmi do školských zařízení, budeme se jim všem snažit tuto dlouhou odmlku vynahradit. Už se na ně moc těšíme.

por. Bc. Zuzana Týřová

11. 3. 2021

