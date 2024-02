V zimě na silnicích

Zimní období má v silničním provozu mnohá specifika, byť se na první pohled může zdát, že pro nás příprava na ztížené povětrnostní podmínky končí přezutím na "zimní kola".

Opak je pravdou. Motoristé, kteří nenechávají nic náhodě, vědí, že je před zimou vhodné vyměnit vodu v odstřikovačích, zkontrolovat stav akumulátoru, ošetřit podvozek a karoserii, vyčistit klimatizaci, aby nám mohla účinně pomoci při odmlžování oken atd. Není toho málo, ale všechny přípravné kroky se rozhodně vyplatí, pokud chceme vždy dojet v pořádku do cíle. O řádném očištění vozidla od námrazy či sněhu, a to včetně střechy nebo světlomětů, ani nemluvíme. Zde už je nutné při zanedbání povinnosti pamatovat i na možnost postihu, přestože by měla být hlavní motivací bezpečná cesta.

V podzimním i zimním období je třeba také zohledňovat sniženou viditelnost vlastní i ostatních účastníků provozu, abychom předcházeli zbytečným tragédiím. Na škodu není ani si připomenout typické zimní dopravní značení nebo třeba pravidla pro vytvoření záchranné uličky, ale i pravidla pro bezpečné používání zádržných systémů, které nejde dohromady s objemnými zimními bundami.

Zkrátka tipů a doporučení pro Vás máme mnoho. Přehledně jsou pro vás zpracována v přiložených letácích.





Nenechte v zimě bezpečný průběh cesty na náhodě.

pplk. Veronika Hodačová

odbor prevence Policejního prezidia ČR

12. 2. 2024

