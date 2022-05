Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Preventivní dopoledne v Hořovicích

BEROUNSKO - Na děti čekala přednáška i exkurze.

Děti z 1. třídy 1. Základní školy v Hořovicích navštívila 10. května 2022 v dopoledních hodinách preventistka Územního odboru v Berouně, která si pro ně připravila přednášku. Ta byla rozdělená na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V první části byly děti prostřednictvím interaktivní tabule seznámeny nejen s činností Policie České republiky, ale i například s tím, jak poznat policistu. Některé děti se naučily čísla tísňových linek, některé děti si tyto informace jen osvěžily. Společně si děti zkusily simulaci hovoru na tísňovou linku, a to, aby věděly, jaké informace by měly operátorům poskytnout. V praktické části se děti rozdělily do týmů, kterým byly předkládány obrázky různých nebezpečných situací, do kterých můžou dostat. Společně pak ve skupinkách řešily, jak by se za daných okolností samy zachovaly. Na závěr si vyzkoušely základní výstroj policisty a jako odměnu dostaly policejní omalovánky.

Další část preventivního úterního dopoledne, proběhla na Obvodním oddělení v Hořovicích. Tam zavítaly na prohlídku a besedu děti z Mateřské školky v Hořovicích. Díky příznivému počasí si mohly venku prohlédnout služební vozidla a výstroj policisty. Poté se přesunuly do zasedací místnosti, kde proběhla přednáška k dopravní výchově, základům osobní bezpečnosti. Třešničkou na dortu pak byla možnost vytvořit si otisk prstu na památku. Děti si za odměnu odnesly pexesa a omalovánky.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka P ČR ÚO Beroun

18. května 2022

